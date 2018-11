Maggie De Block veut instaurer un obstacle supplémentaire aux étudiants en médecine

Maggie De Block voudrait régler le fameux problème des étudiants en médecine et dentisterie. Ils sont encore trop nombreux à être diplômés par rapport au nombre de numéros Inami disponible.

La ministre de la Santé publique prépare donc un arrêté royal qui instaurera l'obligation de posséder une "attestation de contingentement" en fin d'études de médecine et de dentisterie.

Mardi, Maggie De Block a annoncé à la Chambre qu'elle allait soumettre au gouvernement fédéral "un arrêté royal prévoyant l'introduction du système appelé attestations de contingentement (...) afin de s'assurer que les quotas pour les médecins pour 2025 et les années suivantes et ceux pour les dentistes pour 2024 et les années suivantes seront respectés". La ministre ajoute qu'elle va "proposer dans le cadre de la Conférence interministérielle Santé publique, élargie aux ministres des entités fédérées en charge de l'enseignement, d'entamer la négociation d'un protocole d'accord".