Mais ne peut-on pas laisser filer l'endettement?

C’est sans doute la première question à se poser. Treize milliards et des poussières de déficit: est-ce si grave que cela, docteur? Autrement dit, dans un univers de taux d’intérêt qui jouent au rase-mottes, faut-il se saigner pour faire revenir les comptes de la Belgique dans le vert? Ne peut-on laisser filer le déficit?

" Ce qui compte, c’est de mener une bonne politique budgétaire , relativise Étienne de Callataÿ, qui estime que l’on se focalise un peu trop sur le seul solde budgétaire . Mieux vaut un déficit et une bonne politique que l’inverse; il serait regrettable que l’on n’investisse pas pour l’avenir au seul prétexte que cela risque de générer un déficit. "

Dès lors, les raisons de s’y attaquer ne manquent guère. Un État endetté est tributaire des marchés. " Et si cela ne coûte rien pour l’instant, que fera-t-on lorsque les taux remonteront? ", glisse Philippe Donnay. " Par ailleurs, l’endettement réduit la capacité à mener des politiques contracycliques , reprend Étienne de Callataÿ. Il faut que l’État puisse diminuer l’impôt et augmenter ses dépenses lorsque l’économie se porte mal. Mais si les finances sont déjà sous pression, cela diminue la marge de manœuvre. "

Il est aussi question d’héritage, et de solidarité intergénérationnelle. "On pourrait se permettre de ne pas se soucier de la dette si l’on était assurés que nos petits-enfants vivront comme des nababs. Sauf qu’à l’heure actuelle des doutes planent sur le bien-être des générations futures. Il existe déjà une hypothèque environnementale, n’y ajoutons pas une couche budgétaire. C’est pourquoi je suis plutôt en faveur d’une rigueur budgétaire lorsque la conjoncture n’est pas mauvaise. Et elle ne l’est pas."