Manifestation nationale organisée par la FGTB ce vendredi

Les syndicats socialiste et chrétien se mobilisent ce vendredi pour manifester dans le cadre de leur lutte contre la loi sur la sauvegarde de la compétitivité. Les centres de Bruxelles et de Liège risquent d'être bouchés.

Le syndicat socialiste ( FGTB ) l'avait annoncé début juillet, il organisera ce vendredi une manifestation nationale à Bruxelles dans le cadre de sa lutte contre la loi de 1996, sur la sauvegarde de la compétitivité. La CSC organisera, elle aussi, des actions et se rassemblera à Liège.

La manifestation de la FGTB débutera à 11h depuis la gare de Bruxelles-Nord et rejoindra la gare du Midi en passant par les boulevards du Jardin Botanique et Pacheco, la gare Centrale, la rue des Alexiens et le boulevard Lemonnier.