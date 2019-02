MeDirect aussi va doubler les frais de transfert de titres

"En prévoyant des frais aussi élevés, BNP Paribas Fortis et MeDirect prennent leurs clients en otage" , s’insurge Test Achats. L’association de consommateurs y voit une sérieuse entrave à la liberté de mouvement des clients. "Parce qu’un investisseur qui désire un portefeuille de placement diversifié peut facilement détenir cinq lignes de titres ou plus. S’il souhaite transférer ses titres dans une autre banque, il devra cracher 750 euros! Autant dire qu’il y réfléchira à deux fois avant de prendre cette décision."

"Disproportionnés"

Test Achats ajoute qu’à ses yeux, "ces coûts sont disproportionnés et n’ont que peu de rapport avec le coût réel supporté par les banques. Celui-ci se situe en moyenne entre 25 et 50 euros". L’organisation va d’ailleurs demander à Alexander De Croo, ministre des Finances (Open Vld), et à Kris Peeters, ministre des Consommateurs (CD&V), "de limiter ces coûts en fixant des plafonds", de sorte que les tarifs pratiqués "ne soient pas déraisonnablement plus élevés que ceux réellement encourus par les banques".