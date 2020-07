"Ne pas bouder les soldes dans les magasins est un geste citoyen"

Reportée à cause de la pandémie du coronavirus qui a forcé les magasins à fermer leurs portes, la période des soldes s'ouvre ce samedi. Les commerçants l'entame avec un chiffre d'affaires en berne et des stocks importants.

La folie des soldes

En quête de cash et de vider les stocks

Près de la moitié des sondés annonce une politique de prix plus agressive . "Ils ont pour la plupart besoin de cash pour pouvoir payer leurs frais fixes et leurs factures, mais aussi de 'se débarrasser’ du stock qui constitue un capital immobilisé." Quelque 62% des commerçants affirment dès lors procéder à des ventes couplées; une obligation pour la moitié d'entre eux afin de rester concurrentiel face aux grandes chaînes, qui usent de cette pratique. Quant aux stocks , ils sont largement supérieurs à ceux de juin 2019 dans 85% des cas. "À peine 10% des commerçants ont vendu 60% ou plus de leur collection." Pour 25% des commerçants, les stocks sont supérieurs à 40%.

Booster le chiffre d'affaires

Fermer pendant quasi deux mois, les magasins non alimentaires ont pu rouvrir leurs portes le 11 mai. Deux mois et demi plus tard, le chiffre d'affaires est en recul auprès de 80% d'entre eux. Certains évoquent une chute de plus de 30%.

"Il est évident que les décisions prises par le Conseil National de Sécurité ce 27 juillet ne vont rien arranger. Les soldes sont souvent par définition un moment de ‘shopping plaisir’ à plusieurs et où le client flâne dans les commerces."