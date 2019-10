"Chaque fois qu'un nouveau phénomène apparaît, la police a du mal à survivre. Sans parler des attentats terroristes, qui sont très spécifiques et qui exigent tous les efforts possibles", assène le président du Conseil fédéral de police, Willy Bruggeman. C'est inquiétant. Il constate qu'alors que le niveau de la menace est à 2 , les militaires doivent encore assister les forces de l'ordre.

Ce rapport a été élaboré par le Conseil fédéral de police, qui comprend des communes, des experts, des hauts magistrats et des chefs de police.

Investir dans la sécurité

Les forces de police manquent de personnel. Depuis 2012, le budget de la police fédérale a baissé de 15%. Et depuis 2013, il y a 394 personnes de moins qui y travaillent. Les départs à la pension pèsent lourd. Et actuellement, un travailleur sur trois a plus de 50 ans.