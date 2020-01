Notre pouvoir d'achat ne va guère progresser

L’environnement économique international demeure perturbé par les tensions commerciales et par les conséquences économiques du Brexit. L'économie belge devrait se comporter modestement cette année, avec une croissance de 1,3%, égale à celle de 2019, selon les perspectives économiques de l'Institut de recherches économiques et sociales (Ires) de l'UCLouvain. Ce taux de croissance estimé est supérieur à celui que prévoient la Commission européenne et le Bureau du Plan (1%), l'OCDE (1,1%) et la Banque Nationale (1,2%).