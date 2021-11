"Nous allons toucher la vie économique de ce pays!", menacent les policiers

Une rencontre entre les représentants des policiers et la ministre de l'Intérieur a lieu ce mardi. Les forces de l'ordre exigent une revalorisation salariale, sinon...

Les policiers sont fâchés et le font savoir depuis plusieurs jours. Ce lundi, ils étaient quelque 500 à partir de la gare Centrale de Bruxelles pour rallier le carrefour "Arts-Loi". Ils ont ensuite rejoint le cabinet de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden . Les policiers manifestent de la sorte tous les jours depuis une semaine.

Que veulent-ils? Principalement une revalorisation salariale . Les forces de l'ordre n'ont plus connu d'augmentation depuis la réforme des polices d'avril 2001 . Elles réclament également des aménagements de fin de carrière .

Réunion capitale

Ce lundi matin, les syndicats ont brièvement rencontré le chef de cabinet adjoint chargé de la sécurité de la ministre Verlinden. Ils ont balisé la réunion prévue ce mardi après-midi. "Nous n'accepterons plus que la ministre vienne avec rien du tout ou des slogans du type 'ma porte est ouverte'", lance Vincent Gilles, président national du syndicat SLFP-Police.

Ce que veulent entendre les syndicats, c'est l'annonce ferme de l'existence d'une enveloppe et des propositions de solutions pour régler ce problème salarial. "Le nombre de personnes qui se présentent pour entrer à l'école de police est passé de 14.000 à 8.000 en cinq ans", détaille Vincent Gilles. "Le nombre de candidats qui vont réellement suivre la formation se réduit donc. Or, l'objectif d'un jeune qui envisage ce métier, ce n'est pas d'avoir une jolie arme, mais un salaire convenable. Mais à niveau équivalent, et pour un horaire fixe, il gagnera 200 euros net de moins qu'à la Stib. Il a vite fait son choix!"