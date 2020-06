"Nous voulons des perspectives", demande l'événementiel

Le secteur événementiel veut des perspectives. Il est toujours confiné à cause de la pandémie de Covid-19, il n'a pas de date de reprise et c'est très embêtant. "Il est important qu'on nous donne une date parce que nous avons besoin de deux ou trois mois pour relancer les événements" , explique Bruno Schaubroeck, porte-parole de l'Alliance Belgian Event Federations.

Afin de manifester l'agacement de la profession, un millier de flight cases ont été déménagées au Heysel ce jeudi. Et une réunion avec le ministre Denis Ducarme était organisée ce matin. "On ne comprend pas que les marchés puissent être organisés, mais pas les foires alors que le fonctionnement est le même, avec des plans de circulation. Ou que les congrès restent interdits alors qu'on arrive, on s'assied et on repart chez soi... comme au cinéma." Un "event risk model" a été élaboré: "l'organisateur connaît-il les participants, d'où viennent ceux-ci, ont-ils beaucoup de contacts avec peu de gens, ou peu de contacts avec beaucoup de gens?", détaille Bruno Schaubroeck.