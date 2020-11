Nouveau moratoire sur les faillites

Depuis lors, bien que le moratoire ait été levé, il subsistait un moratoire officieux de la part du fisc et de l’ONSS qui, dans les faits, avaient renoncé à citer des entreprises en faillite pour des dettes fiscales et sociales. A Bruxelles par exemple, les citations de sociétés en faillite par l’Etat représentent plus de 80% de l’ensemble des citations en faillite.