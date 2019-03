Nouveau record de malades de longue durée

De plus en plus d'employés, d'indépendants et de demandeurs d'emploi font face à des dépressions, des burn-out, des maladies chroniques ou une forme d'invalidité.

La Belgique compte plus de 415.000 malades de longue durée (plus d'un an), un record, selon les derniers chiffres transmis par l'Inami à Het Laatste Nieuws. Sur les six premiers mois de l'année 2018, le nombre de malades a augmenté plus rapidement qu'auparavant, malgré les mesures prises par le gouvernement. En début de législature (fin 2014), ils n'étaient encore que 71.000.