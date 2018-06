Open Vld et N-VA visent haut avec le "deal pour l'emploi"

La N-VA et l’Open Vld s’attaquent au "deal pour l’emploi" du Premier ministre Michel et mettent sur la table des propositions de réforme radicales. C’est ce qui ressort de la liste que les deux partis présenteront ce jeudi au cours d’une discussion entre les différents cabinets, et qu’un vent favorable nous a fait parvenir.

Avec le deal pour l’emploi – un accord entre le gouvernement fédéral et les Régions que Michel souhaite clôturer avant l’été – le Premier ministre souhaite trouver une solution à l’inadéquation entre l’offre et la demande sur notre marché de l’emploi. Même si notre pays compte relativement moins de personnes au travail que nos voisins, des milliers d’offres d’emploi ne trouvent pas acquéreur.

Service communautaire obligatoire

La N-VA et l’Open Vld présenteront une liste de propositions dont l’objectif est d’améliorer l’accompagnement des demandeurs d’emploi et de maintenir plus longtemps au travail les employés de plus de 55 ans.