"Oui, la Banque nationale doit limiter les prêts au logement" (Febelfin)

Dans son rapport annuel, le gouverneur de l'institution tire la sonnette d'alarme. Et pour cause, au cours des trois premiers trimestres de 2018, le montant de nouveaux crédits hypothécaires a dépassé les remboursements de 6,1 milliards d’euros. Le rythme de progression annuelle des crédits immobiliers est, lui aussi, resté élevé toute l’année, s’affichant à 5,8% en novembre, contre 5,6% fin 2017. Résultat: l’endettement hypothécaire des ménages a atteint plus de 230 milliards d’euros. Au total, l’endettement des ménages belges s’est établi à 60,6% du PIB fin juin 2018, contre 57,8% en moyenne dans la zone euro. "Si cela continue, nous allons devoir intervenir", lance Pierre Wunsch, le gouverneur de la BNB.