Oui, le pouvoir d'achat a augmenté ces vingt dernières années

• Que disent les chiffres?

• Et la perception, là-dedans?

Mais de quoi se plaignent les gens, faut-il en conclure? À nouveau, prudence. Parce qu’il s’agit d’évolutions moyennes. Autrement dit, selon les catégories de biens envisagées, la courbe des prix revêt une tout autre allure. Ainsi, eau (+120,3%), électricité (+97%), combustibles liquides (+232,1%), tabac (+147,9%) ou encore enseignement supérieur (+81,8%) ont-ils renchéri bien plus que la moyenne des prix, elle-même supérieure à l’évolution d’autres catégories, comme l’ habillement (+10,8%), les gros appareils ménagers (-7%) ou le matériel audiovisuel, photographique et informatique (-60%)."On peut comprendre que les gens soient influencés par la hausse des prix, analyse Philippe Defeyt. Parce que ce qui a vraiment augmenté relève souvent de la consommation courante, tandis que les biens dont le prix a stagné ou baissé relèvent d’une consommation nettement moins fréquente – à l’exception de la téléphonie. Quel consommateur se souvient du prix de sa machine à laver, il y a huit ans de cela?" Phénomène accentué par le fait qu’à plusieurs reprises, et en particulier durant la crise, l’indice des prix a augmenté plus prestement que le revenu disponible, entraînant un recul transitoire du pouvoir d’achat.

• Les plus pauvres, catégorie à part

"Plus on descend dans l’échelle des revenus, plus on rencontre de locataires et plus la structure de consommation ne correspond plus à la moyenne", avertit Philippe Defeyt. Loyers, alimentation et énergie pèsent alors plus lourd. "Une structure qui défavorise les plus pauvres par rapport à l’évolution des prix." De quoi justifier, estime l’économiste, la liaison au bien-être du revenu d’intégration (qui a gonflé de 73,3% entre 1998 et 2018).