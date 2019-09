Pas d'intérêts notionnels pour les grandes entreprises en 2020

"Une faculté, pas une obligation"

Le niveau des intérêts notionnels est adapté chaque année à la moyenne du taux des OLO à dix ans des mois de juillet, août et septembre. Pour éviter des mauvaises surprises dues aux fluctuations des marchés, le code des impôts sur les revenus, qui détaille les conditions de la déduction pour capital à risque, prévoit bien un plafond, fixé à 3% , et une limite de variation annuelle de 1 point de pourcentage. Mais le législateur n’avait prévu aucun plancher pour ce taux…

La déduction pour capital à risque ne sera donc pas favorable aux grandes entreprises en 2020 (exercice d’imposition 2021) car, à cause de son taux inférieur à zéro, elle impliquerait de déduire un montant négatif, c’est-à-dire… d’augmenter la base imposable. Mais "comme la déduction d’intérêts notionnels est une faculté et non une obligation, il n’y en aura pas à l’exercice d’imposition 2021, à mon sens" , explique un expert-comptable fiscaliste. Les grandes entreprises se garderont donc bien de recourir à ce mécanisme lors de cet exercice fiscal.

Avantage limité

Rappelons que le champ d’application des intérêts notionnels a été fortement limité par la récente réforme de l’impôt des sociétés (Isoc). Depuis 2018, la déduction pour capital à risque ne s’applique plus qu’à la moyenne des augmentations de capital des cinq dernières années et non à l’intégralité des capitaux des entreprises. Le but était de financer partiellement la baisse du taux nominal de l’Isoc, qui est passé de 33,99% en 2017 à 29,58% depuis 2018 et doit encore diminuer jusqu’à 25% à partir de 2020.