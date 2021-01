Pas de retour à la normale de l’économie avant 2022 (FEB)

La fédération patronale demande aux autorités de soutenir la solvabilité des entreprises afin de relancer l’investissement.

Pas de retour à la normale avant 2022. C’est ce qu’indique la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) qui prédit une année 2021 encore difficile.

La dernière enquête semestrielle, réalisée au mois de novembre auprès des différents secteurs d’activité, est certes moins catastrophiste que celle de mai dernier, mais le retour à la normale n’est pas pour tout de suite. Il faudra pour cela que la situation sanitaire s’améliore à mesure que progressera le processus de vaccination au sein de la population.

En novembre dernier, le niveau d’activité économique était toujours inférieur de 7% par rapport à la normale, c’est-à-dire fin 2019. Au mois de mai, on était à -21%. Dans six mois, à la mi-2021, les secteurs s’attendent à ce que le niveau d’activité soit encore inférieur de 3 à 5% par rapport à la normale. Fin 2021, on devrait être à -1% par rapport à fin 2019, c’est-à-dire pratiquement à la case départ. Cela fait deux années de perdues pour l'économie.

"Je préfère une campagne de vaccination bien organisée que d’agir dans la précipitation." Pieter Timmermans Administrateur délégué de la FEB

Beaucoup dépendra de la rapidité et de l’efficacité du processus de vaccination. Le patronat flamand (Voka) avait appelé lundi soir lors de sa réception de Nouvel An à accélérer la cadence pour ne pas se laisser distancer par les autres pays. La FEB se veut prudente sur ce point. "Il faut tenir compte de la disponibilité des vaccins et créer la confiance nécessaire au sein de la population. Je préfère une campagne de vaccination bien organisée que d’agir dans la précipitation et de risquer des problèmes dans quelques mois", indique Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB.

L’emploi résiste

Au niveau de l’emploi, les entreprises sondées se montrent un peu moins pessimistes qu’il y a six mois. Certes, le chômage temporaire en novembre (312.000 personnes) était trois fois plus élevé qu’en septembre (110.000 personnes), mais toujours trois fois moins élevé qu’en avril (950.000 personnes), au sommet de la première vague.

Si les prévisions pour l’emploi sont un peu moins négatives que celles de l’activité économique, cela s’explique, d’une part, par les pénuries sur le marché du travail qui poussent les entreprises à conserver leur personnel et, d’autre part, par les mesures sanitaires qui nécessitent plus de main-d’œuvre pour un même niveau d’activité. Cela pèse immanquablement sur la productivité et, compte tenu de l’indexation automatique, sur la rentabilité des entreprises.

30% Un tiers des entreprises s'attendent à une forte baisse (plus de 10%) de leurs investissements dans les six prochains mois.

L’investissement fait les frais des problèmes de cash des entreprises, même si les perspectives s’améliorent quelque peu. Le pourcentage de fédérations sectorielles qui s’attendent à une forte baisse (plus de 10%) de leurs investissements dans les six prochains mois est passé de 79% en mai dernier à 30% en novembre. Jusqu’ici, les pouvoirs publics se sont surtout attelés à soulager les problèmes de liquidités des entreprises. Pieter Timmermans appelle à présent les gouvernements à se pencher sur la solvabilité des entreprises afin de pouvoir relancer l’investissement.

D’ici avril, le gouvernement fédéral devra en outre remettre aux autorités européennes un plan de relance de l’investissement afin de pouvoir toucher l’enveloppe de 5 milliards d’euros d’aides européennes destinées à la Belgique.

"Il est important de ne pas laisser se détériorer notre compétitivité." Pieter Timmermans Administrateur délégué de la FEB

Modération salariale