Patokh Chodiev mis en examen en France

Mandat d'arrêt

C'est dans le cadre de cette affaire judiciaire que la juge française Aude Buresi a décerné un mandat d'arrêt pour que Patokh Chodiev se présente devant elle en mai dernier. Sa mise en examen lui a été signifiée à l'issue de deux matinées et une journée complète d'interrogatoire en présence de ses avocats. Cette inculpation concerne uniquement le blanchiment "de fraude fiscale et de tous crimes et délits" concernant deux remises de sommes d'argent importantes en cash, soit 800.000 euros, fin 2010, dans un hôtel parisien, et 5 millions d'euros, fin 2011 dans un hôtel de Zurich (Suisse), à l'avocate française Catherine Degoul et son employé Eric Lambert.