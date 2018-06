Paul Becue (Itinera): "10% des entreprises sont des coquilles vides"

Paul Becue est actif depuis 20 ans dans l’assurance-crédit, secteur à propos duquel il a déjà écrit plusieurs ouvrages. Il vient de publier pour le think tank Itinera un ouvrage sur les faillites en Belgique. Il explique pourquoi notre pays affiche un niveau de faillites structurellement plus élevé que nos principaux partenaires.

Comment voyez-vous les faillites en Belgique évoluer au cours des prochains mois?

Il y a des facteurs positifs et négatifs qui jouent simultanément. Côté positif, la conjoncture économique est bonne. Et même s’il devait y avoir un ralentissement prochainement, il faudra environ six mois avant que cela ne se traduise au niveau des faillites. Côté négatif, le nombre d’entreprises qui pourraient faire faillite est plus élevé. On vient en effet d’étendre la notion d’entreprise aux professions libérales et aux associations. Au final, on arrive à un nombre de faillites 35% plus élevé qu’en 2000. C’est un constat quelque peu surprenant, car dans la plupart des pays, sauf en France, les faillites ont diminué depuis l’an 2000.

Pourquoi le niveau des faillites est-il plus élevé qu’avant la crise?

C’est tout le problème des entreprises "zombies". Environ 10% des entreprises en Belgique sont des coquilles vides que les tribunaux de commerce doivent assainir. Le processus de nettoyage est en cours mais il faudra du temps pour évacuer cet héritage du passé. Chaque faillite nécessite en effet de suivre une procédure: inventaire, note du parquet, procès-verbal de vérification des créances, rapport annuel, etc. C’est intensif en main-d’œuvre, surtout lorsqu’on sait qu’il n’y a plus rien à récupérer. À cela s’ajoutent les mesures d’économies dans la Justice qui ralentissent l’embauche du personnel manquant au sein des tribunaux de commerce.

Comment peut-on expliquer l’apparition et l’accumulation de ces "zombies"?

Je vois deux raisons. Premièrement, en raison de la stigmatisation qui entoure les faillites, beaucoup de chargés d’affaires choisissent de maintenir l’entreprise artificiellement en vie afin d’éviter tout scandale. Deuxièmement, la procédure de cessation d’activité est lourde et onéreuse. Il faudrait simplifier cela afin d’accélérer le processus de dissolution.

Quels sont les tribunaux les plus sévères par rapport aux "zombies" et aux entreprises malades?

Le baromètre de l’UJCB, l’Union des juges consulaires, établit un ratio de sévérité en rapportant le nombre d’entreprises malades au nombre de faillites. En 2016, Anvers était le plus sévère (0,58) et Eupen le plus coulant (0,14).

Comment, lors d’une réorganisation judiciaire, obtenir un équilibre entre les intérêts de l’entrepreneur et ceux des créanciers?

L’ancienne procédure en Europe continentale était surtout orientée vers la préservation des intérêts du créancier. La nouvelle loi apporte plus de considération pour l’entrepreneur: l’effacement de dette est facilité et il peut redémarrer plus rapidement une nouvelle activité, sans attendre la fin de la procédure. Il reste que 70% des entreprises en réorganisation judiciaire finissent par tomber en faillite.

Vue en plein écran "Faillite, une leçon pour réussir", Paul Becue, éditions Itinera, 200 pages, 20 euros ©rv doc

Pourquoi?

Parce que bien souvent, on intervient tardivement. Les entreprises en difficultés doivent être détectées plus rapidement ou doivent elles-mêmes solliciter la protection de la loi. Trop souvent, on tire la sonnette d’alarme quand il est trop tard. C’est un chantier important pour les services de dépistage. Le pourcentage élevé de 70% est également dû au fait que la procédure judiciaire a surtout comme but de préserver l’activité économique d’une société en difficultés. Pour ce faire, elle permet le transfert de l’activité vers une autre société plus saine. Ainsi, la première société devient une coquille vide et tombe officiellement en faillite. On n’a pas de chiffres détaillés là-dessus, mais ceci n’est pas aussi négatif que ça ne laisse à penser à première vue.

L’extension du droit des faillites à l’ensemble des acteurs économiques, y compris les professions libérales, est-elle un bon point?

Je le pense en effet. La ligne de séparation entre les activités civiles et commerciales était dépassée. Depuis le 1er juillet 2009 déjà, les professions libérales disposent d’un numéro d’entreprise au sein de la Banque carrefour des entreprises. Les professions libérales sont également des entrepreneurs, même s’ils ont la particularité d’appartenir à un Ordre et d’être soumis à un code de déontologie.