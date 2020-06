Pierre-Frédéric Nyst rempile à la présidence de l'UCM

"Je veux qu'on donne notre avis quand on nous le demande, et qu'on le donne aussi quand on ne nous le demande pas."

Son objectif: renforcer l'aura de l'UCM en resserrant les liens avec les organisations sectorielles qui y sont affiliées. "Sur les dossiers importants, si nous sortons un argument validé et appuyé par les représentants de 43 métiers, nous serons encore plus incontournables. Nous prendrons des coups, mais c'est la règle : celui qui prend de la place gêne. J'y suis prêt. Je veux qu'on donne notre avis quand on nous le demande, et qu'on le donne aussi quand on ne nous le demande pas", assure-t-il.