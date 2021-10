Pierre Wunsch : "Le risque de stagflation est limité"

L’actuelle flambée des prix de l’énergie fait craindre un ralentissement de la croissance et la persistance d’une inflation élevée. Certains analystes mettent même en garde contre un risque de stagflation, c’est-à-dire la combinaison funeste d’une inflation élevée et d’une croissance économique atone .

La reprise de l’économie européenne se poursuit, même si elle est contrariée par des problèmes d’approvisionnement dans l’industrie. "En Allemagne, on a revu la croissance à la baisse pour cette année et à la hausse pour 2022. Autrement dit, une partie de la production se déplace vers l’année prochaine. En soi, ce n’est pas très grave. Il faut essayer de passer à travers. La reprise devrait se poursuivre ", assure Pierre Wunsch.

Il estime qu’il n’y a pas lieu de dramatiser l’actuelle hausse des prix. "Les choses ne prennent pas un virage dangereux. Nous avons sous-estimé l’inflation au cours des derniers trimestres après l’avoir surestimée pendant sept ans. Notre scénario est celui d’une inflation culminant à 4% et qui se tassera ensuite. "

Effets de second tour

Une autre interrogation concerne le risque d’effets de second tour, c’est-à-dire d’une transmission des hausses de prix sur les salaires, par le biais de l’indexation notamment. Wunsch n’y voit pas une menace grave, au contraire. "C’est précisément ce que nous recherchons. Nous voulons une inflation qui s’installe durablement autour de 2%. Il faudra voir alors comment réagiront les marchés." Ces 2%, c’est l’objectif que s'est fixé la Banque centrale européenne (BCE) sur le moyen terme.

"Si nous ne parvenons pas avec l’actuelle politique monétaire et budgétaire expansionniste à conserver 2% d’inflation, alors nous avons un problème."

Pierre Wunsch redoute surtout le scénario d’une inflation qui se stabiliserait durablement à 1,5%. "Depuis dix ans, la BCE prend des mesures pour réveiller l’inflation. Si nous ne parvenons pas avec l’actuelle politique monétaire et budgétaire expansionniste à conserver 2% d’inflation, alors nous avons un problème. Alors on se condamne à vivre pendant dix ans avec des taux négatifs et des assouplissements quantitatifs. C’est maintenant ou jamais."