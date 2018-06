Plus de 1.000 décisions de rulings l'an dernier

Le service de décision fiscale anticipée a pris l'an passé plus de 1.002 décisions et a enregistré 1.043 demandes d’entreprises.

Le service de ruling (décision fiscale anticipée) tourne à plein régime. L’an dernier, il a pris plus de 1.000 décisions (1.002 précisément) et a enregistré 1.043 demandes d’entreprises.

C’est une centaine de plus qu’en 2016 et un quart de plus qu’en 2015.