Plus de 2.700 Belges pris dans le piège fiscal de l'épargne-pension

On se rappellera que, l’an dernier, le gouvernement fédéral avait considéré l’ajout d’un nouveau plafond à l’épargne-pension comme une mesure neutre sur le plan budgétaire.

Une source gouvernementale nous avait confié que cela signifiait que l’exécutif comptait sur le fait que suffisamment de contribuables tombent dans le piège fiscal, et perdent donc une part de leur avantage fiscal, pour financer le supplément de réduction d’impôt de ceux qui éviteraient le piège. Cet aspect budgétaire de la mesure avait été confirmé par une note de la Cour des comptes dévoilée par nos confrères du journal Le Soir.

Mais aujourd’hui, d’après les statistiques obtenues auprès du SPF Finances, il apparaît que cet effet de vases communicants n’a pas eu lieu, du moins pas suffisamment.

En effet, dans l’hypothèse la plus favorable au budget fédéral, c’est-à-dire en supposant que les contribuables qui sont tombés dans le piège fiscal ont tous versé le montant qui leur cause la perte fiscale la plus élevée, on aboutit à un bénéfice d’environ 130.000 euros pour l’État; et quand on calcule le coût de l’avantage fiscal des contribuables qui ont évité le piège en versant le maximum de 1.230 euros, on arrive à une dépense fiscale supplémentaire de 1,4 million d’euros à charge du Trésor.

La différence représente donc un trou budgétaire de 1,27 million d’euros pour l’État fédéral. Au minimum, car il s’agit là de l’hypothèse la plus favorable. En plus d’avoir convaincu peu de Belges, le nouveau plafond de l’épargne-pension est donc sous-financé.