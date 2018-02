Plus de 30 millions d'héritages non réclamés en 2017

Le SPF Finances a battu des records en 2017 en termes d'héritages non réclamés. L'an dernier, les successions en déshérence ont rapporté aux caisses de l'Etat deux fois plus d'argent qu'en 2016.

Si en 2016 le SPF Finances avait ainsi récupéré un peu moins de 15 millions d'euros, l'année 2017 fait office de grand cru. 30.173.533,73 euros non réclamés ont été récupérés par la Belgique, un record en la matière, rapportent les quotidiens du groupe Sudpresse.

L'Etat doit toutefois payer des droits de succession aux Régions. En effet, les taux des droits de succession sont déterminés par la région dans laquelle le défunt a résidé le plus longtemps au cours des 5 années précédant sa mort. Outre le fait que les taux diffèrent d'une région à l'autre, ils varient aussi entre les biens mobiliers et les biens immobiliers. Pour 2017, 5,4 millions d'euros (4,8 millions l'année précédente) sont ainsi tombés dans l'escarcelle des Régions flamande, bruxelloise et wallonne.