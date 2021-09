Plus de dépenses en aliments, boissons et tabac en 2020

Selon l’enquête de Statbel sur le budget des ménages publiée ce mercredi, les Belges ont augmenté leurs dépenses en nourriture, boissons et tabac en 2020.

Sans surprise, les effets de la pandémie se sont invités jusque dans nos habitudes de consommation. Selon les résultats de l’enquête de Statbel sur le budget des ménages en Belgique, les Belges ont consacré 18,1% de leur budget aux produits alimentaires, aux boissons et au tabac en 2020. En 2018, ces dépenses ne représentaient que 16%.

Si les dépenses totales annuelles par ménage ont sensiblement baissé, passant de 35.764 euros en 2018 à 35.209 euros en 2020 (-1,55%), nous avons surtout fait des choix de consommation différents. Ainsi, les dépenses consacrées au logement (loyer, eau, gaz, électricité et autres combustibles), le plus gros poste de dépense des budgets des ménages en 2018 et 2020, ont à leur tour augmenté, passant de 30,3% à 31,8%.

Des restaurants à la cuisine

Les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, deuxième poste le plus important des dépenses, passent de 14,0% en 2018 à 15,9% du budget annuel en 2020, soit une augmentation de près de 12%. Les dépenses en boissons alcoolisées ont, elles, connu une hausse de 10% en moyenne.

1.550€ dépenses horeca par an Les ménages belges ont dépensé 1.550 euros en 2020 pour l'horeca, contre 2.350 euros en 2018.

Des hausses compensées toutefois par une forte baisse des dépenses dans l’horeca: alors que les ménages y dédiaient en moyenne 2.350 euros par an en 2018, ce montant chute à 1.550 euros en 2020. Si les dépenses de l’horeca baissent dans toutes les régions, comme en 2018, les Flamands (4,8%) et Bruxellois (4,7%) y consacrent une partie plus importante de leur budget que les Wallons (3,7%).

Si les dépenses en livraison de plats à domicile ont triplé par rapport à 2018, avec 200 euros alloués en moyenne par ménage en 2020, nous avons aussi trouvé le goût pour la cuisine. Résultat: les dépenses en viande, légumes et pommes de terre ont augmenté de 18%.

Netflix & chill

Mais la pandémie ne s’est pas fait sentir seulement dans notre assiette.

La grande part de travail à domicile a également entraîné de nouvelles habitudes de dépenses dans de nombreux ménages. Statbel Direction générale des statistiques

Avec les mesures de télétravail et de confinement, les dépenses en vêtement et en carburant ont toutes deux chuté de 30%. En revanche, nos dépenses pour les vélos (+68%) ont connu une nette hausse, tout comme nos dépenses pour de nouveaux meubles (+30%), des articles de ménage en textiles, comme des rideaux (+20%) et les articles de jardins ou les plantes (+16%).