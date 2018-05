"Plus personne ne prendra sa pension avant 60 ans"

Partir en prépension à 56 ans, ça reste possible, malgré la réforme des pensions. Le député Open VLD Egbert Lachaert ne veut plus de ce genre d'exception.

Normalement, la prépension, ça n'existe plus. Selon l'accord de gouvernement, à partir du 1er janvier 2017, ce qu'on appelle désormais le régime de chômage avec complément d’entreprise n'est accessible qu'à partir de 60 ans, au plus tôt, et en cas de restructuration.