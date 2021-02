Pour Pierre Wunsch, la hausse des prix est "un point d'attention"

1. "Ça ne marche pas"

"Quand nous (la BCE, NDLR) achetons des obligations d'États, l'argent donné aux banques revient sur le bilan de la BCE sous forme de liquidités excédentaires. C'est donc de l'argent que nous devons aux banques, qui elles-mêmes doivent de l'argent aux particuliers qui ont des dépôts chez elles. Si, dans notre bilan, nous annulons, à l'actif, les titres achetés, nous n'avons plus de moyens de rembourser les banques. Donc, le jour où les taux remontent, soit on perd le contrôle de la politique monétaire et on imprime des billets pour rembourser les banques, soit on garde le contrôle de la politique monétaire et on ne peut pas rembourser les banques, ce qui implique un effondrement du système financier."