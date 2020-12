Pour la première fois, la Belgique compte plus d'un million de PME

Le nombre de petites et moyennes entreprises a crû de 3,5% l'an dernier, ce qui lui a permis de passer le cap du million. La Flandre mène tous les classements.

L'an dernier, la Belgique a passé un cap symbolique: pour la première fois de son histoire, elle a compté plus d'un million de petites et moyennes entreprises. A fin décembre 2019, le pays totalisait 1.009.000 d'entreprises comptant au moins un et au maximum 249 travailleurs, contre 974.000 un an plus tôt, ainsi qu'on peut le découvrir en parcourant la nouvelle édition du Tableau de bord des PME et Indépendants publié ce jeudi par le SPF Economie. C'est 34.297 PME assujetties à la TVA de plus qu'à fin 2018, soit une augmentation de 3,5%. Sur les dix dernières années, leur nombre a crû de 29,6%: on en était en effet encore à 778.000 petites et moyennes entreprises en 2010.

34.297 L'an dernier, la Belgique a enregistré 34.297 petites et moyennes entreprises "nettes" de plus qu'en 2018, pour en totaliser 1.009.000.

Par Région, la Flandre en accueille sans surprise le plus grand nombre (62,4% du total), devant la Wallonie (26,4%) et Bruxelles (11,2%). Relativement à la population, Flandre et Région bruxelloise se tiennent de près, avec 94 PME pour 1.000 habitants au nord du pays contre 91 au centre; la Région wallonne est à la traîne avec 72 PME pour 1.000 âmes. Ces trois statistiques sont également en hausse sur les dix ans, avec ici aussi la Flandre en pointe: + 20 PME par 1.000 habitants, contre +16 à Bruxelles et +11 en Wallonie.

Vue en plein écran

Hausse moins forte du nombre d'indépendants

Le nombre d'indépendants et d'aidants a progressé un peu moins vite l'an dernier: +2,9% à 1,145 million de travailleurs autonomes. Ici, le cap du million avait été franchi de longue date (en 2013). L'an dernier, 703.000 d'entre eux opéraient au départ de la Région flamande, 313.000 au départ de la Wallonie et 114.000 à Bruxelles. Par millier d'habitants, la Flandre est également en tête, avec 106 indépendants et aidants, contre 94 à Bruxelles et 86 en Wallonie.

Ces informations a priori réjouissantes pour l'état de forme de notre économie sont évidemment à prendre avec des pincettes, puisqu'entre-temps la pandémie a enrayé la mécanique. On en est bien conscient au SPF Economie, puisqu'il a été décidé de publier désormais le Tableau de bord à un rythme trimestriel. "Ce nouveau système permettra de suivre au plus près l'évolution du paysage des PME et indépendants de notre pays, et d'adapter notre action en fonction des tendances que nous identifierons", souligne le ministre des Indépendants et des PME David Clarinval (MR) dans un communiqué.

"Ce nouveau système permettra de suivre au plus près l'évolution du paysage des PME et indépendants de notre pays, et d'adapter notre action en fonction des tendances que nous identifierons." David Clarinval Ministre des Classes moyennes, des indépendants, des PME

Si un tel rythme de publication avait été adopté dès l'an dernier, on aurait par exemple pu voir que les secteurs de l'horeca et du commerce ne se portaient déjà pas au mieux avant les mesures de confinement qui les ont frappés. Ce sont les deux secteurs les plus touchés l'an dernier par les faillites, devant la construction. Le nombre total des faillites a crû de 7,3% par rapport à 2018 à 10.596. Ce n'est toutefois pas la pire année en la matière mais "seulement" la troisième plus mauvaise après 2013 et 2014; et il faut aussi relativiser ce nombre en tenant compte de l'entrée en vigueur de la loi sur l'insolvabilité et de celle sur les sociétés fantômes, qui ont permis de nettoyer le paysage d'entreprises dormantes ou endémiquement défaillantes.

E-commerce

Autre leçon à tirer du tableau, avec des implications sur la situation de crise actuelle: les PME sont toujours peu préparées au digital et au commerce en-ligne. Si 94% des entreprises moyennes, 85% des petites et 61% des microentreprises (moins de 10 emplois) disposaient d'un site web l'an dernier, seuls 27%, 25% et 17% d'entre elles étaient à même d'effectuer des commandes ou des réservations en-ligne. Ces proportions étaient encore plus faibles pour ce qui est de la réception de commandes via un site internet ou une application mobile: seuls 25% des moyennes entreprises, 23% des petites et 17% des mirco en étaient capables. D'où la nécessité de continuer à soutenir les PME dans leur transition digitale, en conclut-on au cabinet de David Clarinval.

Les femmes indépendantes ne sont majoritaires que dans un seul secteur: les services, où elles sont 56,2%.

Lire aussi | La réforme du Code a dopé les créations de sociétés