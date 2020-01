Pourquoi la Belgique manque cruellement de bras

Les entreprises belges sont confrontées à une pénurie de personnel. Et ça ne va pas s'arranger de sitôt...

Les pénuries de talents atteignent des niveaux inégalés en Flandre et à Bruxelles. Dans la capitale, 43% des employeurs interrogés par ManpowerGroup disent avoir du mal à remplir les postes vacants. Au nord du pays, ils sont 55% à rencontrer ces difficultés. En Wallonie, ça va un peu mieux (27%). La moyenne nationale est de 45%. Que se passe-t-il?

Vue en plein écran ©ManpowerGroup

"Il y a deux causes, pointe Philippe Lacroix, Managing director de ManpowerGroup, qui a consulté un millier de patrons pour scanner le problème de la pénurie de talents en Belgique. D’abord, le vieillissement de la population: de nombreux travailleurs partent à la pension et les jeunes qui arrivent ne comblent pas le ‘gap’. Mais on fait aussi face à une complexification constante des tâches, avec la digitalisation et les avancées technologiques." Deux causes donc, qui se superposent.

Vue en plein écran ©ManpowerGroup





Aucun secteur n’est épargné par le manque de personnel. Mais en premier lieu, il y a le transport et la logistique, où 92% des entreprises voient leurs offres d’emploi rester sans réponse. L’horeca est le deuxième à chercher désespérément des travailleurs. Suivent la santé, l’éducation, les services publics et collectifs ainsi que l’industrie manufacturière.

Vue en plein écran ©ManpowerGroup

Comment réagir?

Et ce n’est pas nouveau, ce sont surtout les ouvriers qualifiés qui manquent: électriciens, soudeurs… Les juristes, Project managers, médecins et infirmiers sont aussi très demandés. Mais que faire? Cela fait quelques années que le problème se pose et les entreprises s’adaptent petit à petit. Pour recruter, elles peaufinent leur offre, mitonnent des packages salariaux aux petits oignons. "Le salaire reste l’élément le plus important, peu importe le profil", assure Philippe Lacroix.

Lisez aussi | Congés illimités et autres petits cadeaux pour travailleurs

Avant, on organisait sa vie autour du boulot. Mais les gens ont aujourd’hui plein d’activités, et le travail n’est plus que l’une de celles-ci!" Philippe Lacroix ManpowerGroup

Pour persuader les candidats d’intégrer leurs rangs ou d’y rester, les patrons sont désormais souvent obligés d’intégrer la complexité de la vie moderne. "La vision du travail a changé, souligne Philippe Lacroix, de ManpowerGroup. Avant, on organisait sa vie autour du boulot. Mais les gens ont aujourd’hui plein d’activités, et le travail n’est plus que l’une de celles-ci!"

En outre, les tâches sont continuellement en évolution. Dans vingt ans, plus aucun job ne sera identique à ce qu'il est actuellement. D'où les nécessaires formations...