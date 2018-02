Pourquoi le secteur public et non le secteur privé tire la croissance en Belgique

Depuis deux ans maintenant, la croissance belge est systématiquement en retrait par rapport à la moyenne de la zone euro. Décodage.

Les faits

Au quatrième trimestre 2017, selon une première estimation fournie par la Banque nationale le 29 janvier dernier, le PIB belge était de 1,7% en glissement annuel contre 2,5% pour la zone euro en moyenne. Un écart substantiel que le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA), explique dans les colonnes du journal De Tijd le week-end dernier, par deux facteurs. Primo, il y a le mouvement de rattrapage opéré par des pays comme l’Espagne, le Portugal et la Grèce, qui ont subi une sévère récession dans la foulée de la crise de 2008. Ces pays affichent aujourd’hui des taux de croissance de l’ordre de 3%, ce qui augmente la moyenne européenne. Secundo, il y a l’assainissement de nos finances publiques. "Les pouvoirs publics en Belgique assurent la moitié du PIB", rappelle le ministre des Finances. Dès lors, il est normal, selon lui, que le PIB en pâtisse de l’assainissement budgétaire. A contrario, "seul le secteur privé tire la croissance", observe-t-il. Nous avons voulu vérifier ces affirmations.

Le décodage

→ D’abord, il faut préciser que le secteur public ne représente pas la moitié du PIB. L’État fournit certes des services publics et il assure le paiement des salaires des fonctionnaires. Mais il fait également de la redistribution. Ainsi, les pensions et les allocations sociales équivalent à de simples transferts. Le secteur public, c’est entre un quart et un tiers de l’activité économique.

→ Ensuite, si on se penche sur les branches d’activité qui contribuent au PIB, on observe que l’administration et l’éducation ont progressé de 1,2% en termes de valeur ajoutée sur un an, soit de 14,072 milliards au 3e trimestre 2016 à 14,245 milliards au 3e trimestre 2017. Les soins de santé ont pour leur part progressé de 1,8% (de 7,104 milliards à 7,235 milliards). On ne peut donc pas dire que le secteur public est au point mort et ne contribue pas à la croissance. Par contre, certaines branches qui relèvent du secteur privé ne se portent pas au mieux. Ainsi, le secteur financier affiche un recul de la valeur ajoutée de 2,1%, l’industrie de 0,8% et la construction de 0,9%.

Vue en plein écran ©MEDIAFIN

→ Si on prend l’optique des dépenses, on obtient des résultats assez semblables. Administration et enseignement ainsi que soins de santé représentent 27,4 milliards d’euros au 3e trimestre 2017, un montant en progrès de 1,4% sur un an. Ce qui peut se comprendre, car on approche d’une échéance électorale. À cet égard, on notera que l’investissement public a bondi de 6% en un an, principalement dans le chef des communes.

"Il faut se demander pourquoi l’industrie et la construction ne génèrent plus de croissance." Philippe ledent économiste chez ING

→ Dès lors, où est le problème? Philippe Ledent, économiste chez ING, pointe la consommation des ménages. C’est le plus gros poste qui alimente le PIB. Il était de 54 milliards d’euros au 3e trimestre 2017, soit une progression de 1% sur un an. C’est très peu, estime Philippe Ledent, surtout si l’on tient compte du contexte macroéconomique favorable. "Le revenu disponible augmente, les indices de confiances sont élevés, on crée de l’emploi, et pourtant la consommation ne suit pas." L’économiste d’ING s’inquiète également pour l’industrie et la construction, "qui ne génèrent plus de croissance".

→ Au-delà de ces constats, Philippe Ledent se demande s’il n’y a pas lieu de s’interroger sur la façon dont on évalue le potentiel de croissance de notre économie. "Nos économies entrent dans une nouvelle ère. La façon dont le PIB est calculé ne reflète peut-être pas entièrement certaines activités nouvelles, comme l’e-commerce ou l’économie de plateforme", suggère-t-il. Tout en posant une ultime question: "Même si cela devait s’avérer être une explication exacte, pourquoi la Belgique serait-elle seule concernée en Europe?"