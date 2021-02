Pourquoi se soucier dès aujourd'hui de la dette?

Un, la « dette Covid » n’est pas une dette comme les autres, qu’on le veuille ou non. Cette dette est actuellement « monétisée » par la BCE qui achète irréversiblement les obligations souveraines des États de la zone euro, les « annulant » en quelque sorte contre de « la monnaie ». Dans la zone euro actuellement, les encours de dette du secteur public détenu par la Banque Centrale représentent 25% du PIB (valeur), alors qu’ils étaient quasi nuls en 2010. Cette « (r)évolution monétaire » s’est réalisée parallèlement à un gonflement inédit des réserves bancaires dans le bilan de la BCE ce qui a permis de neutraliser l'impact sur l'inflation puisque la composante de la base monétaire liée à la monnaie injectée directement dans le circuit économique, sous la forme de billets et pièces de monnaie en circulation, a beaucoup moins augmenté.

Vaines discussions

Deux, cette « dette Covid monétisée » des Etats de la zone euro, détenue par leur banque centrale respective pour le compte de la BCE, est actuellement et de facto équivalente à une dette perpétuelle « sans paiement d’intérêt » pour deux raisons. Tout d’abord, la BCE reverse ses profits aux États, que les taux montent ou baissent, sauf dans quelques cas très spécifiques. Ensuite, lorsque cette dette arrive à échéance, la BCE en achète une autre : elle n’en exige pas le remboursement ; elle la « roule ». Tant que la BCE ne réduit pas la taille de son bilan, l’obligation achetée est donc « gratuite » et n’est pas remboursée. À l’heure actuelle, le problème de la crise des dettes publiques ne se pose pas puisque la « dette Covid » est de facto annulée. C’est la raison pour laquelle les discussions sans fin concernant son annulation ou son cantonnement visant à la séparer du reste de la dette publique sont vaines.

Trois, dans de telles circonstances, les Etats de la zone euro, confrontés à une récession de grande ampleur, ont intérêt à accroître leur déficit public puisqu’il est de toute façon monétisé par la Banque Centrale qui « écrase » les primes de risque et empêche une nouvelle crise des dettes publiques, comme entre 2010 et 2014.

Quatre, cette stratégie est justifiée sur le plan empirique à partir du moment où il n’y a plus de corrélation forte observée entre augmentation de l’offre de monnaie et (hyper)inflation. C’est effectivement le cas depuis plusieurs décennies. L’explication est que les variations revenu (en valeur) sont moins associées à une augmentation de la demande de monnaie (au sens large) nécessaire à l’achat de biens et de services. Autrement dit, les acteurs économiques se détournent de la monnaie au profit d’autres actifs, comme l’immobilier, les actions, les obligations, etc. La dernière décennie semble corroborer cette hypothèse.