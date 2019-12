Première hausse de l'inflation depuis mars

L’ indice santé progresse en décembre de 0,18 point et s'établit à 109,18 points contre 109,00 points en novembre. L’indice santé lissé s'établit, quant à lui, à 106,76 points en décembre. L’ indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 107,20 points, n’est pas atteint. Le précédent dépassement de l'indice-pivot remonte au mois d’août 2018.

Les produits ayant exercé l'impact haussier le plus significatif en décembre étaient les villages de vacances, les légumes, les articles pour animaux de compagnie, la viande, les achats de voitures ainsi que les produits d’hygiène corporelle.

À l'inverse, les boissons alcoolisées, l’électricité et les chambres d’hôtel étaient les produits ayant exercé le plus fort effet baissier par rapport au mois précédent.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'est établie à 1,45% en décembre contre 1,46% en novembre et 1,55% en octobre.