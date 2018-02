Près de 10% des camionneurs sur nos routes viennent de Pologne

Entrée en vigueur en 2016, cette taxe donne aussi des indications sur la nature des camions et la nationalité des transporteurs.

Satellic a décidé d’ajouter quatre langues à celles déjà présentes pour les équipements (distributeurs automatiques d’On Boards Units), indique la DH, pour mieux correspondre à la réalité du terrain. Le néerlandais, français, anglais et allemand étant les langues de base, elles seront complétées par l’espagnol, le russe, le roumain et le polonais.

"En effet, les distributeurs sont majoritairement utilisés par des chauffeurs et non des managers de flotte et leurs connaissances linguistiques n’incluent pas toujours l’une des quatre langues officielles du pays, ni même l’anglais", explique Satellic.