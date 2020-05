Près de 250.000 reports de paiement accordés depuis le début de la crise

Plus de 80% du nombre de reports de paiement ont été accordés à des PME et travailleurs indépendants

Plus de 80% du nombre de reports de paiement ont été accordés à des PME et travailleurs indépendants, précise Febelfin. Ces derniers se sont également vu accorder 31.573 nouveaux crédits en mars et 17.879 en avril, pour des totaux atteignant respectivement 3,45 et 1,99 milliards d'euros.