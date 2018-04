Près de 3.000 faillites en Belgique au premier trimestre

Pour la première fois, selon les derniers chiffres de Graydon, le nombre de faillites est plus élevé en Région bruxelloise qu’en Wallonie.

Au total, le nombre de faillites a augmenté de 5,3% en Belgique au premier trimestre de 2018 par rapport à la même période en 2017. Durant les trois premiers mois de l’année, 2.946 entreprises ont été déclarées en faillite chez nous. Parmi les trois Régions du pays, Bruxelles a connu la plus mauvaise période.

"Au cours du dernier trimestre, la Région bruxelloise a connu la plus mauvaise période de son histoire avec 860 faillites. Soit une augmentation de 63,8% par rapport à l'année dernière", explique Eric Van den Broele, directeur de la recherche et du développement chez Graydon. "Nous comptabilisons pour la première fois plus de demandes de faillite, pour le premier trimestre de l’année, en Région bruxelloise qu’en Région wallonne." L’étude de Graydon montre également que l’augmentation du nombre de faillites dans la capitale concerne pratiquement tous les secteurs.