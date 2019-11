Près de 500.000 médicaments et produits de santé illégaux saisis en Belgique

L'AFMPS a contrôlé plus de 50.000 colis entre juin 2018 et juin 2019 dans le cadre de l'opération Pangea XII. Plus de 5.300 d'entre eux contenaient des produits contrefaits ou illégaux.

Notre pays a participé à Pangea XII, une opération internationale de grande ampleur coordonnée par Interpol entre juin 2018 et juin 2019. L'objectif était de lutter contre le commerce illégal et la contrefaçon de médicaments et d’instruments médicaux. Et la pêche a été bonne.

Entre juin 2018 et juin 2019, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a contrôlé plus de 50.000 colis en Belgique dans le cadre de la douzième édition des opérations Pangea. Plus de 5.300 d'entre eux contenaient des produits contrefaits ou illégaux. Ils comprenaient environ 500.000 comprimés, tubes, flacons, gélules, etc. Selon l'AFMPS, ces saisies ont mené à plus de 140 dossiers pour dopage avec des produits tels que des stéroïdes anabolisants.

Les produits les plus confisqués sont des stimulants pour la dysfonction érectile, des stéroïdes, des somnifères et des antidouleurs. Ils provenaient le plus souvent de Singapour, d'Inde ou des États-Unis.

L'Agence fédérale rappelle qu'en Belgique, la vente en ligne de médicaments est uniquement autorisée via les sites internets légaux des pharmacies reconnues. L’objectif d'une telle restriction est de protéger la santé des citoyens et d'éviter le commerce des médicaments contrefaits ou illégaux. "La qualité, l’efficacité et la sécurité des médicaments achetés sur les sites web illégaux ne sont jamais garanties", insiste l'AFMPS.

L'opération de grande ampleur qui a donc été menée à travers le monde était la douzième édition des opérations baptisées Pangea. Pangea est une opération de collaboration internationale menée par 293 autorités représentant plus de 120 pays depuis 2008. Elle est également coordonnée avec Interpol.