Près de 51.000 chômeurs de plus en mai en Belgique

Que disent ces chiffres? Que la Belgique comptait en mai dernier 359.538 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ayant perçu une allocation. C'est 50.959 de plus qu'en mai 2019 (+16,5%). Par région, on constate que c'est en Flandre que le nombre de chômeurs a le plus augmenté (148.793, +22,1%), devant la Wallonie (144.380, +13,9%) et Bruxelles (66.538, +10,6%).