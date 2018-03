Printemps positif pour l'embauche

Les prévisions sont un peu plus optimistes en Flandre (+5%) qu’à Bruxelles (+3%) ou en Wallonie (+1%), selon ce sondage. La confiance des employeurs dans les secteurs de l’industrie manufacturière (+10%) et du transport et de la logistique (+10%) atteint son niveau le plus élevé depuis 6 ans. "Dans son rapport annuel, la Banque nationale de Belgique a mis en évidence la création de 66.000 nouveaux emplois en Belgique en 2017 et cette tendance positive devrait se poursuivre", souligne Philippe Lacroix, Managing Director de ManpowerGroup Belux. Mais il pointe un défi pour les entreprises: "les difficultés de recrutement s’accentuent (…) Le nombre d’emplois vacants a quasiment doublé en Belgique en trois ans".