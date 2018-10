Prochain dépassement de l'indice pivot en octobre 2019

Selon le Bureau du Plan les salaires de la fonction publique et les allocations sociales ne seront relevés qu'à l'automne 2019

L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en août 2018. Selon les prévisions mensuelles de "l'indice santé", le prochain dépassement de l'indice pivot devrait se produire en octobre 2019. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en novembre 2019 et en décembre 2019.