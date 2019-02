Projet d'accord sur les négociations salariales

Patronat et syndicats sont parvenus à un projet d'accord interprofessionnel pour cette année et la prochaine. La marge salariale de 1,1% a été retenue dans le texte. Le système de crédit-temps sera maintenu.

Après près de 20 heures de discussions menées à Bruxelles au siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), les partenaires sociaux sont parvenus à un projet d'accord cette nuit. Ils devaient déterminer les contours précis et chiffrés de l'accord interprofessionnel pour 2019 et 2020.

CSC et FGTB présenteront le texte à leurs instances dans les prochaines heures . "C'est elles qui doivent marquer ou non leur accord." La CGSLB s'est, elle, engagée à défendre le projet d'accord auprès de ses membres.

Que contient le texte?

• Les fins de carrière. Concernant les fins de carrière, il est encore possible pendant deux ans et demi, selon le projet de texte, d'accéder à la prépension à 59 ans pour les longues carrières et les métiers lourds. Pour les entreprises en difficultés et en restructuration, l'âge de la prépension a été rehaussé et passera de 56 à 58 ans cette année, 59 ans en 2020 et 60 ans fin 2020.