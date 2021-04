Qu’ont en commun la finance comportementale et le coronavirus ?

Pas simple de lutter contre la théorie du regret où l’effet d’une décision potentiellement mauvaise est perçu plus négativement que le préjudice potentiel engendré par l’absence d’action.

L’Europe est à la traîne dans la course à l’immunité. La raison tient à l’approvisionnement insuffisant de vaccins mais aussi au sacro-saint principe de prudence dont les Européens semblent être les champions. Pour vacciner tout le monde le plus vite possible, dans maints pays, il a été rapidement décidé de ne pas stocker les deuxièmes doses nécessaires à la plupart des vaccins, mais de les administrer immédiatement.

De nombreuses études montrent déjà que, dans les scénarios les plus plausibles, cette approche pourrait augmenter considérablement les bénéfices de la vaccination et que, par ailleurs, la plupart des vaccinés recevront quand même leur seconde dose dans le délai imparti. De nombreux pays européens jugent toutefois ce risque trop grand et ne changent pas de cap.

Théorie du regret

En psychologie comportementale, cette position relèverait de la théorie du regret : l’effet d’une décision potentiellement mauvaise – supposons que l’approvisionnement des vaccins soit complètement à l’arrêt – est perçu plus négativement que le préjudice potentiel engendré par l’absence d’action.

La douleur psychologique que nous éprouvons en cas de perte est ressentie deux fois plus fort que le bonheur éprouvé en cas de gain d’égale importance.

La théorie du regret s’applique également chez les investisseurs. « Non, je ne vais pas vendre cette action à perte. Supposons qu'elle rebondisse ... » Elle découle entre autres de notre extrême aversion pour les pertes : la douleur psychologique que nous éprouvons en cas de perte est ressentie deux fois plus fort que le bonheur éprouvé en cas de gain d’égale importance.

La théorie du regret et l’aversion pour les pertes font partie des nombreux biais psychologiques auxquels nous sommes tous en proie. Les neurologues ont découvert que l’être humain a deux systèmes de pensée. Le système C aborde les problèmes avec logique et suit une méthode déductive. Mais cela demande un effort et du temps. Le système X va beaucoup plus vite et fait davantage appel à l’émotionnel. Il traite l’information de manière automatique, intuitive. Le système X est mieux développé que le système C. C’est le choix standard de l’être humain dans ses activités.

"Blijf in uw kot!"

D’un point de vue évolutionniste, c’est facile à comprendre. Quand on chasse le mammouth, on n’a guère le temps de réfléchir logiquement. Mieux vaut laisser parler son instinct. Mais nous vivons à une autre époque à présent. Pour gagner en Bourse, suivre son intuition n’est pas davantage le point de départ idéal. Et pourtant, nous agissons beaucoup trop souvent en considérant les choses trop superficiellement et nous tirons trop souvent des conclusions hâtives.

Nous tirons trop souvent des conclusions hâtives. Cela explique pourquoi nous nous laissons plutôt convaincre par une belle histoire plutôt que par une analyse fouillée.

Cela explique également pourquoi nous nous laissons plutôt convaincre par une belle histoire plutôt que par une analyse fouillée. Ça vaut pour les investisseurs qui optent pour des actions dites de croissance, surévaluées, plutôt que pour les ennuyeuses actions dites "value" sous-cotées. Les statistiques montrent pourtant qu’à long terme elles alignent généralement de meilleures performances.

En ces temps de coronavirus lorsqu’on donne des conseils, il faut tenir compte de notre paresse cognitive. Le conseil du "respectez la distanciation sociale" sera bien mieux compris et suivi dans sa traduction en message clair et précis, à savoir "restez à la maison, allez au supermarché une seule fois par semaine." Ou sa variante belge "Restez chez vous!" du désormais célèbre "Blijf in uw kot!" Les connaissances de l’économie comportementale peuvent donc ainsi servir à pousser les gens dans telle ou telle direction, de les "nudger" dirait-on en jargon.

Comportement grégaire

Cela étant, pendant cette pandémie, notre cerveau nous pousse régulièrement dans la mauvaise direction. Il sécrète des substances chimiques, comme l’ocytocine et le cortisol. La première est libérée dans notre cortex lorsque nous suivons le groupe. Quand nous allons à l’encontre du groupe, le cortisol est libéré, qui signale que notre survie est menacée.

Juste avant le premier confinement, les consommateurs faisaient des achats de panique. Comment vous sentiez-vous, à la caisse, avec votre petit caddie à moitié vide, entre tous ces caddies archipleins des autres clients?

Résultat : nous adoptons un comportement grégaire. Des investisseurs qui se tournent en masse vers la bourse lorsque les cours approchent du sommet et des investisseurs qui, pris de panique, vendent alors que les cours sont au plus bas.

Faire cavalier seul, c’est-à-dire essayer d’ignorer la sensation désagréable du cortisol, provoque le même effet sur notre cerveau que si nous nous faisions casser le bras régulièrement. Juste avant le premier confinement, les consommateurs faisaient des achats de panique. Comment vous sentiez-vous, à la caisse, avec votre petit caddie à moitié vide, entre tous ces caddies archipleins des autres clients ?

Notre cerveau X, l’intuitif, est programmé pour survivre. Notre cerveau C, le rationnel, a souvent le dessous. Cela ne nous aide pas dans nos placements. Et cela explique aussi en partie les comportements observés pendant la pandémie actuelle. Reconnaître ces biais psychologiques est une première étape pour les éviter. En outre, les pouvoirs publics peuvent se servir de ces connaissances pour encourager un comportement spécifique via le "nudging". Tant notre prospérité financière que notre bien-être physique ne pourront qu’en profiter.