Quand Ducarme fait casquer Dermine

Cela a chauffé un peu entre Denis Ducarme et Thomas Dermine. .. "La prochaine fois que nous abordons avec le secrétaire d’État la question du plan de relance, s’il nous donne encore si peu d’information, qu’il vienne avec un casque, mais alors un gros!", a lâché mercredi en commission de l’Économie de la Chambre un Denis Ducarme (MR) décidément très remonté contre le secrétaire d’État à la relance Thomas Dermine (PS), à qui il reproche de ne pas aider spécifiquement les secteurs les plus affectés par la crise du coronavirus.

On suppose que le parlementaire libéral ne va pas mettre sa menace à exécution et en venir aux mains, mais il a été tout sauf tendre lors de cette séance, cherchant même à faire appliquer à Thomas Dermine la toute nouvelle règle qui venait d’être décidée en conférence des présidents, qui est de ne plus donner la parole à un interlocuteur qui n’est pas muni d’un casque - une mesure destinée à faciliter le travail de traduction, en cette période où les réunions se tiennent en partie à distance.