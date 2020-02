Que va devenir le congé de paternité?

Plusieurs propositions de loi veulent bousculer le congé de paternité (ou congé de naissance), dans deux directions: l'allongement et le caractère obligatoire. Le MR s'apprête à déposer la sienne. Un texte des députés Ecolo et Groen Gilles Vanden Burre et Evita Willaert veut allonger ce congé accordé aux pères après la naissance de 10 à 25 jours et vise à le rendre obligatoire. Un autre, déposé par Patrick Prévot et d’autres socialistes, parle d’un allongement à 20 jours. Différents experts se sont succédé en commission des Affaires sociales de la Chambre ce mercredi matin; les auditions se poursuivront cet après-midi.

Actuellement, qu’est-ce qui est prévu? Dix jours pour le père , à prendre dans les quatre mois à partir de l’accouchement. Pendant les trois premiers jours de ce congé parental, le travailleur conserve sa rémunération complète, à charge de l’employeur . Pour les sept jours suivants, le travailleur ne perçoit pas de rémunération, mais une allocation, fixée à 82 % du salaire brut, lui est versée via les institutions de paiement de l’assurance soins de santé et indemnités.

Grâce à ce genre de mesure, on peut moderniser et adapter la répartition des tâches dans la famille.

Mais pourquoi allonger le congé des pères (ou coparents) et le rendre obligatoire? Globalement, afin de favoriser le rôle du père vis-à-vis de l’enfant, mais aussi pour renforcer l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et dans la sphère privée, notamment au niveau des tâches domestiques."Dans quelle direction veut-on aller en tant que société?, s’est demandé Celien Vanmoerkerke, du service d’étude de la FGTB. La carrière professionnelle d’une femme va dans une autre direction que celle des hommes au moment de l’accouchement. Chez la femme, la carrière est toujours plus courte, il y a peu d’évolution. Grâce à ce genre de mesure, on peut moderniser et adapter la répartition des tâches dans la famille."