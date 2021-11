Quel est l'impact d'une forte inflation sur votre portefeuille?

L'inflation en Belgique et dans la zone euro a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de dix ans. Quelles sont les conséquences pour votre épargne, vos investissements, votre salaire et vos dettes ?

L'inflation belge a atteint 5,64 % en novembre, le niveau le plus élevé depuis 2008. Dans la zone euro, l'inflation a atteint 4,9 %. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis l'introduction de l'euro en 1999. Quelles sont les conséquences concrètes pour vous?

L'épargne

L'inflation très élevée est une mauvaise nouvelle pour les épargnants, car le rendement de l'épargne est insignifiant par rapport à la hausse des prix à la consommation. La plupart des livrets d'épargne ne rapportent que 0,11 % d'intérêt, prime de fidélité comprise. En conséquence, le pouvoir d'achat de la plupart des épargnants a diminué de 5,53 % entre novembre 2020 et novembre 2021.

Une augmentation du rendement de l'épargne n'est pas encore pour demain. Le taux des comptes d'épargne est principalement déterminé par la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Ce dernier ne prévoit pas de relever son taux d'intérêt en 2022.

Le pouvoir d'achat des comptes à terme, des bons de caisse et de nombreuses obligations a également fortement diminué l'année dernière. Le rendement de ces produits d'épargne à long terme n'est généralement pas beaucoup plus élevé que les intérêts des livrets d'épargne. Les économistes s'attendent à ce que les taux d'intérêt à long terme augmentent au cours de l'année prochaine. C'est une mauvaise nouvelle pour les épargnants qui ont déjà des produits d'épargne à long terme, car une augmentation des taux d'intérêt réduira la valeur de ces produits. Mais c'est une bonne nouvelle pour ceux qui achètent ensuite ces produits.

Il y a un an, les ménages belges disposaient de plus de 460 milliards d'euros de liquidités et d'épargne, de dépôts à vue et à terme, peu ou pas rémunérés. Le pouvoir d'achat lié à ce montant a depuis diminué de plus de 20 milliards d'euros.

Les investissements

Les actions offrent une meilleure protection contre l'inflation que les obligations et autres produits à revenu fixe, notamment parce que les entreprises répercutent tout ou partie de l'augmentation de leurs coûts sur leurs prix de vente. C'est l'une des raisons pour lesquelles les cours des actions belges et européennes ont augmenté de près de 15 % depuis le début de cette année.

Toutes les entreprises ne sont pas égales. Les entreprises en position de force peuvent facilement augmenter leurs prix, alors que pour les entreprises ayant des concurrents puissants, c'est plus difficile.

Mais toutes les entreprises ne sont pas égales. Les entreprises en position de force peuvent facilement augmenter leurs prix. Le fabricant de biscuits Lotus Bakeries a annoncé des augmentations de prix plus tôt cette année. Les revenus de certaines entreprises, comme les sociétés immobilières, sont liés à un indice des prix. Pour les entreprises ayant des concurrents puissants, comme Ontex dans le secteur des couches, il est plus difficile d'augmenter les prix.

Les obligations indexées offrent une protection contre une hausse inattendue de l'inflation, et non contre l'inflation en soi. Leur capital est lié à un indice des prix à la consommation.

Le salaire

En Belgique, il existe une indexation automatique des salaires et des prestations sociales. Ce mécanisme vise à protéger les travailleurs et les bénéficiaires contre une hausse des prix.

Dans les circonstances actuelles, l'indexation des salaires ne compense que partiellement la hausse des prix à la consommation.

Mais dans les circonstances actuelles, l'indexation des salaires ne compense que partiellement la hausse des prix à la consommation. Premièrement, l'indexation est basée sur l'indice de santé. Cet indice ne tient pas compte des fluctuations des prix de l'essence, du diesel, de l'alcool et du tabac. L'essence et le diesel sont devenus beaucoup plus chers dernièrement. De plus, l'indexation se fait avec un certain retard.

Les salaires, pensions et autres prestations sociales des fonctionnaires augmentent de 2 % chaque fois que l'indice de santé lissé a augmenté de 2 %. La dernière augmentation des prestations a eu lieu en septembre et celle des salaires des fonctionnaires en octobre. Le Bureau fédéral du Plan prévoit que la prochaine indexation des allocations aura lieu en février et celle des salaires des fonctionnaires en mars.

Dans de nombreux secteurs privés, l'indexation des salaires a lieu à un moment fixe, souvent en janvier. SD Worx, le prestataire de services RH, a calculé que les plus de 400 000 employés de la Commission paritaire 200 recevront une indexation d'environ 3,56 % en janvier. Il s'agit notamment des employés du secteur de la construction, des agences de travail temporaire et du secteur informatique.

