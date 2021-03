Quelle sécurité juridique pour les régularisations fiscales opérées avant 2016?

Hier, quand ce n’est pas l’Inspection des impôts qui menace – haut et fort - tous les repentis de leur contester l’absolution délivrée par le SPF Finances, c’est la Commission parlementaire Panama Papers qui ébranle la légitime confiance des contribuables qui ont opéré des régularisations fiscales dites "partielles" ou "limitées" entre 2004 et 2013, sans payer ni impôts ni amendes (L’Echo, 17 /07/17).

Fausses conclusions

Je ne vais pas discuter ici la pertinence de ce montant. Prenons cette affirmation pour vraie et exacte. Encore faut-il ne pas en tirer de fausses conclusions. En réalité, la question essentielle est celle-ci : était-il possible, voire obligatoire, de régulariser les revenus et capitaux prescrits en échange d’une clémence fiscale et pénale ?