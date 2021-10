Quelle suite pour les 1.217 Belges visés par les Pandora Papers?...

Les Pandora Papers révèlent l'utilisation de sociétés offshore par des milliers d'individus, dont des Belges. Le juge Michel Claise craint que cela ne puisse être suivi par une réelle enquête judiciaire.

Des responsables politiques, des stars, des criminels, des anonymes du monde entier... Toutes ces personnes sont pointées du doigt dans une enquête révélée dimanche et centrée sur l'opacité des sociétés offshore.

Le consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a épluché près de 12 millions de documents, provenant de 14 sociétés de services financiers, et pointe 29.000 sociétés offshore dans ce que l'on appelle les "Pandora Papers".

"Cela met une fois de plus en évidence l'existence et l'énormité du système d'évasion fiscale avec de grandes organisations souvent basées sur des éléments criminels" Michel Claise Juge d'instruction

Ces sociétés situées dans des pays ou territoires à fiscalité avantageuse, comme Belize ou le Panama, servent notamment à l'évasion fiscale. Le chef du gouvernement tchèque, Andrej Babis, ainsi que le roi Abdallah de Jordanie sont cités. Et 1.217 individus de nationalité belge ou résidents du Royaume sont aussi concernés.

Dans le genre, on a connu les Panama Papers, les LuxLeaks... "Cela met une fois de plus en évidence l'existence et l'énormité du système d'évasion fiscale avec de grandes organisations souvent basées sur des éléments criminels", réagit le juge d'instruction bruxellois spécialisé dans les matières financières Michel Claise.

"On ne peut pas traiter ce type d'information"

Une enquête de plus, donc, mais celle-ci aboutira-t-elle à plus qu'une crise de conscience, à un renforcement des moyens de lutte contre la criminalité financière, contre la fraude fiscale grave et organisée avec évasion de revenus provenant souvent de la criminalité classique, comme le trafic de stupéfiants, par des entreprises non déclarées?

"Porter à la connaissance du public l'existence de ces sociétés offshore, c'est comme donner un coffre-fort sans clef!" Michel Claise Juge d'instruction

"C'est le problème avec ce type d'information", estime le juge Claise. "On ne peut pas les traiter parce que l'on manque cruellement de moyens policiers. Surtout depuis la découverte du système de communications cryptées Sky EEC, qui mobilise une bonne partie des forces de police vouées à la traque de ce type de fraude. Ce sera donc encore un coup d'épée dans l'eau. Porter à la connaissance du public l'existence de ces sociétés offshore, c'est comme donner un coffre-fort sans clef!"

Qui sont les Belges visés?

Concernant les 1.200 Belges identifiés, le journal "Le Soir", qui participe au consortium européen ayant mené cette enquête, explique que cela va "du pharmacien à la retraite dont l'épouse vend des lunettes au dealer de hasch, dont le casier judiciaire est déjà bien garni, jusqu'au couple à la tête de salons de coiffure sur la Côte à l'huissier de justice déjà condamné pour escroquerie. Sans oublier ce jeune millionnaire ayant fait fortune grâce aux bitcoins".

Pour le juge Michel Claise, ces 1.200 personnes vont sans doute mal dormir, et pour le reste, "il faudrait déjà que quelqu'un s'en occupe! On devrait comprendre que, comme pour le climat, nous sommes ici face à un dérèglement général. Il s'agit de la prise de notre société par des organisations criminelles. Il ne s'agit pas que de la criminalité financière, la cybercriminalité est aussi sous-estimée. Le FMI et la Banque mondiale considèrent que la criminalité liée au blanchiment d'argent représente entre 6 et 7% du PIB mondial! On ne voit donc que la face émergée de l'iceberg."

"J'entends que le gouvernement veut donner davantage de pouvoirs au SPF Finances. (...) Comment est-il possible de se tromper à ce point?" Michel Claise Juge d'instruction

Le mauvais rôle

Que faire alors? Contacté, le cabinet du ministre des Finances, qui est aussi chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, indique que Vincent Van Peteghem va se pencher sur ce dossier ce lundi après-midi avec ses conseillers.