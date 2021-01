Quelles mesures pour sauver plus de 84.000 entreprises?...

Une destruction plus guère créative

En clair, l'impact de la crise s'est aggravé et après la crise des liquidités, se profile une crise de solvabilité (capacité d'une société à honorer ses dettes). "Sans nouvelles mesures, on s'attend à enregistrer environ 50.000 faillites en plus des 10.000 faillites annuelles classiques", souligne Eric Van den Broele , directeur de la R&D chez Graydon qui ajoute: "Il ne s'agit plus ici de destruction créative, comme en période de crise conjoncturelle normale, où les 5 à 6% d'entreprises les plus fragiles disparaissent sans dégâts à long terme, mais d'une destruction dangereuse, aux effets encore inconnus."

"L'impact est plus lourd sur les petites entreprises (moins de 20 emplois) et sur les start-ups et les scale-ups."

"Vingt pour-cent des entreprises ex-saines ont besoin d'urgence de liquidités", conclut Edward Roosen, directeur du Centre de compétences Fiscalité et Investissement à la FEB. "L'impact est plus lourd sur les petites entreprises (moins de 20 emplois) et sur les start-ups et les scale-ups, mais il touche aussi de moyennes et de grandes." La FEB appelle nos gouvernants à mettre en œuvre un plan de solvabilité pour empêcher qu'on en arrive à "un tsunami de faillites" en 2021, 2022 et 2023, avec l'effet désastreux qu'aurait celui-ci sur notre économie et notre compétitivité. La fédération patronale propose un cocktail d'actions. Coup d'œil sur les principales mesures.