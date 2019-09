Quelles pistes pour les éditions de l'avenir?

Changement de cap chez Nethys. Cette fois, c’est officiel, le pôle presse est à vendre. Après avoir cédé leurs participations françaises en la matière, les responsables de Nethys vont se pencher sur le sort des éditions de L’Avenir. Et les choses pourraient se précipiter. À ce stade, des discussions ont commencé entre les uns et les autres et, naturellement, tous les regards se tournent vers les groupes Rossel (Le Soir, Sud Presse, 50% de Mediafin) et IPM (La Libre, DH).