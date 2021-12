Quelque 240 euros net supplémentaires pour les salariés en 2022

À partir du 1er janvier 2022, le salaire mensuel net des salariés du secteur public et du secteur privé augmentera légèrement . Cette augmentation est la conséquence de l'indexation annuelle et de l'adaptation des taux d'imposition du précompte professionnel annoncée ce mardi par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V).

Le salaire net augmentera au minimum de 240 euros net par an (20 euros/mois), calcule le prestataire de services RH SD Worx. Pour ceux qui ont des enfants à charge, il y aura au moins 2 euros supplémentaires par mois, ou au moins 24 euros supplémentaires sur une base annuelle. L'augmentation dépend de votre situation familiale et du nombre d'enfants à charge.

"L'année dernière, nous avons connu une inflation très élevée. Cela se traduit non seulement par une indexation automatique des salaires par secteur, mais aussi par une indexation plus élevée des taux d'imposition. Cette année, les salaires nets augmenteront d'au moins 20 euros par mois soit 240 euros par an. En comparaison, l'année dernière, cela ne représentait en moyenne que 5 euros par mois, soit 60 euros par an", explique Kristiaan Andries, conseiller chez SD Worx.