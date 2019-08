Qui sont les lobbies actifs en Belgique?

Plus de 40 organisations et entreprises se sont officiellement enregistrées en tant que lobbies auprès de la Chambre.

On y retrouve les noms de Test Achats, Agoria, la fédération de diamantaires AWDC, Pharma.be, Febelfin, Febiac, les brasseurs belges, Engie Electrabel, Proximus, ING Belgium et du secteur du tabac avec Philip Morris, Imperial Tobacco et BAT. Mais des organisations de défense de l'environnement comme WWF y sont aussi enregistrées. On retrouve aussi Interel, le cabinet d'avocats Tiberghien ou Deliveroo. Et l'Unizo, également.