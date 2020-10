Rebond de 10,7% du PIB belge au troisième trimestre

-11,8% au deuxième trimestre

Les ménages ont réduit leurs dépenses de consommation et leurs investissements de 11,6 et 14,6% respectivement. De même, les dépenses des administrations publiques se sont inscrites en net recul. Leurs dépenses de consommation se sont contractées de 5,9%, principalement en raison d’une diminution des dépenses liées aux activités non urgentes dans le secteur des soins de santé (opérations, consultations, etc.) au cours des cinq premières semaines du trimestre. Leurs investissements ont fléchi de 7,8%. Les investissements des entreprises ont quant à eux baissé de 20,1%.